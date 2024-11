Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei ermittelt nach Körperverletzung mit schweren Folgen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Eglosheim ermittelt seit Montagmorgen (18.11.2024) wegen Körperverletzung gegen einen 24 Jahre alten Mann, der auf einem Parkplatz der Pädagogischen Hochschule in der Fröbelstraße in Ludwigsburg zunächst mit einem 70-Jährigen in Streit geraten ist. Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die beiden Männer gegen 08.00 Uhr aufgrund Unstimmigkeiten eine Parksituation betreffend, in einen Streit geraten seien. Die Streitigkeiten schaukelten sich wohl hoch. Die Männer hätten sich dann auch geschubst und der 70-Jährige habe versucht den 24-Jährigen mit einem Gartenwerkzeug zu schlagen. Dieser habe die Schläge abgewehrt und dem Senior ins Gesicht geschlagen. Der 70-Jährige habe hierauf das Bewusstsein verloren. Er stürzte in der Folge nach hinten um und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Der 24-Jährige habe nun sofort Erste Hilfe geleistet, während Passanten den Rettungsdienst verständigten. Der 70 Jahre alte Mann musste notärztlich behandelt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

