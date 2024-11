Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 25-jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

In einer Asylunterkunft in der Kremser Straße in Böblingen soll ein 25 Jahre alter Mann am Freitag (15.11.2024) gegen 22:10 Uhr mit einem Messer auf einen 43-jährigen Bewohner eingestochen haben. Im Anschluss daran flüchtete der Angreifer aus dem Zimmer des 43-Jährigen. Nachdem die Polizei über den Vorfall informiert wurde, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen angefahren. Im Zuge der ersten Einsatzmaßmaßnahmen kehrte der Verdächtige in die Unterkunft zurück und er konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Mutmaßlich soll ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern eskaliert sein. Im Verlauf des Streits soll der 25-Jährige den 43-jährigen festgehalten und mit einem Messer am Hals bedroht haben. Dies soll der 43-Jährige zunächst abgewehrt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige dem Opfer mehrere Stichverletzungen an Armen und Beinen zugefügt haben. Die näheren Tatumstände sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Beschuldigte tunesischer Staatsangehörigkeit am Samstag (16.11.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

