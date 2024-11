Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte werfen Gegenstände auf fahrenden Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (17.11.2024) kam es gegen 02:10 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Bislang unbekannte Täter warfen an der Einmündung der Enzstraße in die Neckarstraße in Kornwestheim einen Gegenstand auf einen fahrenden PKW. Dieser wurde an der Windschutzschreibe und an der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

