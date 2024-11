Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 56-Jähriger alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 56-jähriger E-Scooter-Lenker fiel am Sonntag (17.11.202547) gegen 15.00 Uhr einer Polizeistreife auf, als er ihr in Schlangenlinien fahrend in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen entgegenkam. Als der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp zwei Promille. Als der 56-Jährige sich in den Streifenwägen setzen sollte, leistete er Widerstand, sodass die eingesetzten Polizeibeamten ihn zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen mussten. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

