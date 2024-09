Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Sondershausen (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 4, auf Höhe der Anschlussstelle Bundesstraße 249 in Richtung Ebeleben, ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen in Folge eines Vorfahrtsfehlers im Gegenverkehr miteinander zusammen. Drei Fahrzeuginsassen verletzten sich hierbei. Eine Person musste zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

