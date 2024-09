LPI-NDH: Böschungsbrand bei Uder

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine 79-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntagnachmittag einen Radweg an der Landstraße 1006 zwischen Heilbad Heiligenstadt und Kalteneber. aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau vom Radweg ab, rutschte eine Böschung herunter und prallte gegeneinen Baum. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

