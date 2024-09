Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer und Sozia verletzen sich nach Sturz

Hemleben (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Hemleben und Etzleben kam es am Sonntag gegen 17.30 zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Autos und eines Motorrades. Ersten Ermittlungen zufolge streifte das Motorrad den Pkw während eines Überholmanövers. In der weiteren Folge stürzte der 34-jährige Kraftradfahrer mit seiner 31-jährigen Sozia. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die drei Insassen in dem Pkw, darunter zwei Kinder kamen mit dem Schrecken davon. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell