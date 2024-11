POL-LB: Ludwigsburg: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Täter gelangte am Samstag (16.11.2024), in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:50 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der La-Motte-Servolex-Straße. Auf allen drei Stockwerken werden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Zum Sachschaden und zum entwendeten Diebesgut gibt es noch keine Erkenntnisse. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

