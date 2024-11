Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Häfnerhaslach: Eisautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (14.11.2024), 23.00 Uhr und Freitag (15.11.2024), 23.00 Uhr in der Häfnerstraße im Sachsenheimer Ortsteil Häfnerhaslach einen Eisautomaten auf. Die Täter hatten es aber nicht auf die Süßspeise, sondern auf das Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags abgesehen. Ein Sachschaden ist an dem Automaten augenscheinlich nicht entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz-prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell