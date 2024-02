POL-PPKO: Polizeiliche Einsatzlage am Nürburgring

Koblenz (ots) - In Koblenz fand am heutigen Sonntag, von 14:00 bis 20:30 Uhr ein Aufzug durch den Innenstadtbereich mit abschließender Kundgebung am Deutschen Eck unter dem Motto "Gegen die aktuelle Agrarpolitik" statt. Der Konvoi aus insgesamt 60 Traktoren und 110 PKW wurde von Neuwied bis in die Innenstadt nach Koblenz begleitet. Um 17:45 Uhr fand die Abschlusskundgebung mit ca. 200 Personen am Deutschen Eck statt. Im ...

