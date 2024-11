Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mülleimer auf Schulparkplatz in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (16.11.2024) kam es gegen 21:10 Uhr zu einem Brand zweier Mülleimer auf dem Parkplatz einer Realschule in der Straße "Herdweg" in Böblingen. Bislang unbekannte Täter steckten mutmaßlich zwei Papiermülltonnen in Brand, welche hierdurch komplett zerstört wurden. Das Feuer beschädigte zudem die Hecke hinter den Mülltonnen sowie eine weitere Papiermülltonne. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

