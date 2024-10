Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in der vergangenen Nacht

Schwerin (ots)

In der vergangenen Nacht ereigneten sich in Schwerin zwei versuchte Einbrüche, bei denen unbekannte Täter erfolglos blieben.

Im ersten Fall verschafften sich die Täter Zugang zu einem Reifenservicebetrieb in Wüstmark und versuchten, Reifen im Gesamtwert von rund 15.500 Euro zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Geschehen, woraufhin die Täter den Tatort ersten Erkenntnissen nachohne Beute verließen. Auch bei einem Einbruch in ein Blumengeschäft im Einkaufszentrum in Krebsförden konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen keine Beute erlangen.

Die Kriminalpolizei hat an beiden Tatorten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei Schwerin bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0385/5180-2224 entgegen. Alternativ können Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache übermittelt werden.

