Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Paketdiebstähle in Boizenburg aufgeklärt

Boizenburg (ots)

Das Verschwinden mehrerer Pakete im Oktober vergangenen Jahres im Raum Boizenburg konnte nun durch die Kriminalpolizei in Boizenburg aufgeklärt werden. Demnach geriet ein ehemaliger Paketzusteller in den Fokus der Beamten, nachdem diverse aufgegebene Paketsendungen auf der ihm zugeteilten Route verschollen sind. Bei den angezeigten Fällen handelte es sich um hochwertigen Schmuck, der jeweils vom gleichen Absender in einer Postfiliale abgegeben wurde. Nach weiterführenden polizeilichen Ermittlungen konnte über die Staatsanwaltschaft Schwerin ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht erwirkt werden. In der Wohnung des 46-jährigen Beschuldigten in Boizenburg haben die Beamten neben zwei Goldringe auch eine Silberschale und einen Schlagring sicherstellen können. Insgesamt soll er Schmuck im Wert von über 2.000 Euro unterschlagen haben. Dem Paketzusteller wurde kurz nach Bekanntwerden der Vorfälle gekündigt. Gegen ihn wird jetzt wegen Unterschlagung ermittelt.

