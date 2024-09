Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 14.09.2024, wurde im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Altenkirchen der geparkte Renault Twingo einer 49-jährigen Frau durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

