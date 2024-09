Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug am Telefon, hoher Schaden

Linz (ots)

Am Samstagmittag erschien ein 39-jähriger Geschädigter aus Rheinbrohl auf der Dienststelle der Polizei Linz und zeiget an auf einen Betrug am Telefon hereingefallen zu sein. Er erklärt von einer angeblichen Mitarbeiterin der Sparkasse Neuwied angerufen worden zu sein, welche ihn nach seinen TAN-Daten fragte, um dessen TAN-Generator wieder freischalten zu lassen. Der Geschädigte fiel auf den Betrug rein und stellte anschließend diverse Abbuchungen auf seinem Konto von knapp 6000 EUR fest.

