Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendieb wird nach Flucht durch Polizei gestellt

Linz/Rhein, NORMA (ots)

Freitagnachmittag wurde ein Ladendieb durch einen Ladendetektiv im Norma-Markt Linz dabei beobachtet, wie er Waren entwendete ohne diese zu bezahlen, um anschließend aus dem Laden zu flüchten. Als der Verfolger den Täter zur Rede stellen wollte, drohte dieser ihm Schläge an und flüchtete in eine Wohnung in der Asbacher Straße. Die hinzugerufene Polizei betrat anschließend die Wohnung und nahm den amtsbekannten 35-jährigen Mann aus Kasbach vorläufig fest.

