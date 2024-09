Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW prallt gegen Baum und landet auf dem Dach - Fahrer verletzt

Friesenhagen (ots)

Am 15.09. kam es gegen 09:15 Uhr in Friesenhagen zu einem Verkehrsunfall, durch welchen der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verletzt wurde. Der 20-jährige befuhr zuvor mit seinem PKW Ford die L 278 aus Richtung Morsbach (NRW) kommend in Fahrtrichtung Friesenhagen, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet, und neben der Fahrbahn gegen einen Baum stieß. Von dem Baum abgewiesen, rutschte der PKW über die gesamte Fahrbahn, und kam letztlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand.

Im Rahmen des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Unfall, und wurde durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand zumindest wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell