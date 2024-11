Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 19-jähriger PKW-Lenker fährt alkoholisiert, ohne Führerschein und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Sonntagmorgen (17.11.2024) auf einem Schotterparkplatz in Böblingen nötig, um einen 19 Jahre alten PKW-Lenker unter Kontrolle zu bringen. Der junge Fahrer sollte gegen 06.35 Uhr von zwei Polizisten einer Kontrolle unterzogen werden. Hierzu hielten sie ihn auf dem Schotterparkplatz nahe der Flugfeld-Allee an. Nachdem der 19-Jährige, der keinerlei Ausweispapiere mitführte, den Beamten gegenüber erst falsche Personalien genannt hatte, rückte er schließlich mit seiner wahren Identität heraus. Gleichzeitig gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest verließ im weiteren Verlauf mit einem Wert von etwa 1,4 Promille auch noch positiv. Als ihm die Polizisten nun erklärten, dass er sich einer Blutentnahme zu unterziehen habe, wehrte sich der 19-Jährige, um nicht in den Streifenwagen einsteigen zu müssen. Erst mit weiterer Unterstützung gelang es den Einsatzkräften, dem 19-Jährigen Handschließen anzulegen und ihn zum Polizeirevier Böblingen zu bringen. Dort wehrte er sich auch vehement gegen die Blutentnahme, so dass diese letztlich unter Zwang durchgeführt werden musste. Durch den fortgesetzten Widerstand erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann, der sich unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, einer Trunkenheitsfahrt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss, auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell