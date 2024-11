Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unbekannte entwenden Teile eines Baggers und richten Flurschaden an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf hochwertige Teile eines Baggers hatten es noch unbekannte Personen am Sonntag (24.11.2024) zwischen 01:00 Uhr und 17:45 Uhr in Kirchheim am Neckar abgesehen. Auf noch unbekannte Weise nahmen die Täter den Bagger in Betrieb und fuhren ihn vom Baustellengelände an der Landesstraße 2254 und der Bundesstraße 27 (Zufahrt zur Straße "Krümling") etwa 400 Meter weit in einen Feldweg. Dort montierten sie Teile des Baggerarms ab und entwendeten diese. Den Bagger selbst fuhren die Unbekannten wieder zurück auf die Landesstraße 2254 und ließen ihn mitten auf der Straße stehen, so dass die Zufahrt zur dortigen Obsthalle blockiert war. Durch das Abmontieren von Teilen des Baggerarms und das Bewegen des Baggers trat eine größere Menge Hydrauliköl aus, welche das Erdreich und Teile einer Obstplantage verschmutzte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden am Bagger sowie der entstandene Flurschaden dürften nach ersten Schätzungen noch deutlich darüber liegen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

