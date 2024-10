Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos aufgebrochen - Tatverdächtiger durch Sicherheitsdienst gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Montagabend (14.10.2024) kurz vor Mitternacht wurde die Polizei von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter alarmiert, da in einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße mehrere Autos aufgebrochen wurden. Ein Tatverdächtiger wurde durch den Sicherheitsdienst auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Zwei weitere Täter konnten unerkannt flüchten. In dem Parkhaus wurden insgesamt sieben Autos aufgebrochen. Bei dem 25-jährigen Verdächtigen konnte eine Bankkarte und ein Parfüm aufgefunden werden, welches er zuvor aus einem der aufgebrochenen Autos gestohlen hatte. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 25-Jährige wurde in einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Ob der Mann auch für andere Taten verantwortlich ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

