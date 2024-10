POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Speyer/Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (14.10.2024, gegen 22:30 Uhr) meldete ein 25-Jähriger ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Bundestraße 9. Das Auto habe im Bereich Speyer plötzlich den Fahrstreifen gewechselt, so dass der Zeuge ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Er verfolgte das Auto und alarmierte die Polizei. Der 37-jährige Fahrer konnte durch Polizeikräfte in der Inselstraße in ...

mehr