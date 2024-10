Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung

Speyer/Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (14.10.2024, gegen 22:30 Uhr) meldete ein 25-Jähriger ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Bundestraße 9. Das Auto habe im Bereich Speyer plötzlich den Fahrstreifen gewechselt, so dass der Zeuge ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Er verfolgte das Auto und alarmierte die Polizei. Der 37-jährige Fahrer konnte durch Polizeikräfte in der Inselstraße in Ludwigshafen kontrolliert werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Ihm wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

