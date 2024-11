POL-PPRP: größerer Polizeieinsatz

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 01.11.2024, auf Samstag, den 02.11.2024, schlug ein unbekannter Täter ein Fenster einer Discounter-Filiale in der Industriestraße ein und entwendete Zigaretten im Wert von ca. 5000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963 24250 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

