Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere leichtverletzte Kinder und Jugendliche nach Einsatz von Pfefferspray in Diskothek

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 01.11.2024 wurden gegen 19:19 Uhr Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zu einer Diskothek am Berliner Platz in Ludwigshafen alarmiert. Dort fand eine Halloween-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche statt. In der Diskothek wurde von einer derzeit unbekannten Person Pfefferspray versprüht, wonach mehrere Besucher der Veranstaltung über Atemwegsreizungen klagten. Durch die Betreiber der Diskothek wurden die Besucher der Diskothek evakuiert. Durch die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst konnten letztendlich zwölf verletzte Personen festgestellt werden. Nach Sichtung durch den Rettungsdienst konnten alle Personen vor Ort wieder entlassen und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben werden. Konkrete Hinweise auf den Verursacher bestehen derzeit nicht. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell