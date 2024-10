Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Umkleidekabinen

Lippstadt (ots)

Bereits am 19.09. kam es in der Turnhalle einer Schule am Pauline-von-Mallinckrodt-Platz zu mehrfachen Diebstählen aus der dortigen Umkleide.

Der Täter hat die Situation ausgenutzt und die Taschen und Kleidung durchsucht, während seine Opfer ihrem Hobby nachgingen.

U.a. wurden Handys, Schmuck und Apple Airpods gestohlen. Und genau diese Airpods führten zum Täter. Sie konnten geortet und und der Täter in einer Spielothek in der Poststraße in Lippstadt festgenommen werden. Bei ihm befand sich das Diebesgut, welches er zuvor entwendet hatte.

Bei einer folgenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut aufgefunden und ihm so insgesamt 23 gleichgelagerte Taten nachgewiesen werden.

Aufgrund der aktuellen Fälle die sich derzeit wieder häufen bittet die Polizei im Kreis Soest:

- Schließen Sie die Türen zu den Umkleiden ab und nehmen Sie am besten alle Wertsachen mit zur Sportanlage wie z.B. die Turnhalle. So sind diese unter ständiger Aufsicht und können nicht entwendet werden.

- Machen Sie es den Tätern nicht zu einfach. Ganz getreu nach dem Motto: Augen auf und Türen zu!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell