Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen und Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen sowie den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.07.2024) gegen 11.30 Uhr in der Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) ereignete. Eine 74 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie kurz vor der Bahnunterführung vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen beigen Pkw, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, und touchierte diesen. Der Fahrer dieses Pkws bemerkte die Kollision vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Die 74-Jährige meldete den Unfall anschließend der Polizei. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell