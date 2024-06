LPI-EF: Unfall mit Reh

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch hatten es Diebe in Erfurt auf mehrere Meter Kupferkabel abgesehen. Die Unbekannten drangen dazu auf eine Baustelle in der Krämpfervorstadt ein. Dort durchtrennten sie die Kabel und steckten sich etwa 80 Meter davon ein. Anschließend brachen sie noch zwei Stromkästen auf. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

