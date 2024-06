LPI-EF: Stromkabel gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch geriet ein Motorrad in das Visier eines Diebes. Die Kawasaki war in der Martin-Niemöller-Straße in Erfurt abgestellt, als sich ein Unbekannter an diesem zu schaffen machte. Der Täter startete den Motor und fuhr mit der Maschine im Wert von 4.500 Euro davon. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Mittwochvormittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE) Rückfragen ...

