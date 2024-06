Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parfum im Wert von 3.600 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Parfüm hatte es ein Dieb Mittwochnachmittag in Erfurt abgesehen. Der 35-jährige polizeibekannte Täter hatte dazu einen Drogeriemarkt in der Innenstadt aufgesucht. In der Parfümabteilung steckte er circa 30 verschiedene Flacons im Wert von etwa 3.600 Euro in seine Tasche. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann schließlich im Hauptbahnhof festgestellt werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und gegen den Langfinger eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet. (SE)

