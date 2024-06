Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

In Urbich brach ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in eine Schule ein. Der Unbekannte war zunächst über eine Tür in das Gebäude gelangt. Dort fand er ein E-Bike im Wert von 2.000 Euro. Damit gab er sich jedoch noch nicht zufrieden. Weiter brach er in Büros ein und durchwühlte diese. Dort fand er fast 150 Euro Bargeld und Süßigkeiten vor. Von beidem konnte er nicht die Finger lassen und flüchtete anschließend. Mitarbeiter der Schule bemerkten den Einbruch Dienstagmorgen und in informierten die Polizei. (SE)

