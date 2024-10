POL-SO: Diebstahl aus KFZ - Festnahme

Ense (ots) - In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 02:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in die Bahnhofstraße gerufen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten aus dem Kassenbereich eine große Menge an Tabakwaren. Auf den Videoaufzeichnungen des Supermarktes sind zwei Personen zu erkennen, die die Zigarettenschachteln in einen Beutel ...

