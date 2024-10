Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Zigaretten entwendet

Ense (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 02:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in die Bahnhofstraße gerufen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten aus dem Kassenbereich eine große Menge an Tabakwaren. Auf den Videoaufzeichnungen des Supermarktes sind zwei Personen zu erkennen, die die Zigarettenschachteln in einen Beutel schütten und anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort flüchten. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - etwa 20 bis 30 Jahre alt - athletische Figur - bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover, orangefarbener Jogginghose und grauen Schuhen - das Gesicht wurde mit einem blauen Tuch verdeckt - die Person trug schwarze Handschuhe

2. Person: - etwa 20 bis 30 Jahre alt - athletische Figur - bekleidet mit einem schwarz/grünen Pullover, grauer Jogginghose, grauen Schuhen - die Person trug ein schwarzes Kopftuch und blaue Handschuhe

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell