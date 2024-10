Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Verbrauchermarkt

Wickede (ots)

In der letzten Nacht, gegen 01:11 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Lehmacker" in Wickede (Ruhr) eingebrochen.

Ein 29-jähriger Mann aus Wickede hat vermutlich mit einem Stein die Scheibe des Einganges eingeschmissen und sich so Zugang zu dem Markt verschafft.

Dort entwendete er Grillanzünder, Bioethanol-Flaschen und Socken. Beim Rausgehen aus dem Objekt erwarteten ihn schon Polizeibeamte die ihn widerstandslos festnehmen konnten.

Die Polizei wurde nämlich durch einen Sicherheitsdienst informiert, die einen sogenannten "stillen Alarm" im Markt feststellen konnten.

Der 29-jährige machte einen stark verwirrten Eindruck und wurde nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt Wickede eingewiesen.

