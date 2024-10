Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Odenkirchen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 29. Oktober, ist es zu einem Einbruchversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Burgstraße in Odenkirchen gekommen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie der Mann sich an der Hauseingangstür zu schaffen machte. Als der Täter dies bemerkte, ergriff er die Flucht und stieg in einen Linienbus. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei und die Einsatzkräfte stoppten den Bus. Dort trafen sie einen 43-Jährigen an, der der Personenbeschreibung der Zeugin entsprach.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Dort übernahmen Beamte der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen gegen den Mann. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft prüften sie mögliche Haftgründe. Da letztlich keine vorlagen, entließen sie ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls ein. (lh)

