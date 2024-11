Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024), gegen 14:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Pestalozzistraße Ecke Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 32-jährige Fahrerin eines Opels hielt an der roten Ampel und fuhr los als diese auf Grün sprang. Der Fahrer eines dunklen BMW fuhr ihr darauffolgend auf. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.000EUR. Der Fahrer des BMW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell