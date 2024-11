Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei stoppt verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen war am Sonntagabend (24.11.2024) gegen 21:35 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Bietigheim in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie auf zwei Fahrzeuge aufmerksam wurde, die sich mutmaßlich ein Rennen lieferten. Die Fahrzeuge, ein Audi und ein BMW, fuhren dicht hintereinander und mit überhöhter Geschwindigkeit die Stuttgarter Straße entlang. An der Einmündung zur Bahnhofstraße trennten sich die beiden Fahrzeuge, weshalb sich die Streifenwagenbesatzung entschied, dem zunächst vorausfahrenden Audi weiter in Richtung Ludwigsburg zu folgen. Dabei fuhr der Audi Geschwindigkeiten von teilweise deutlich über 100 km/h. Im Bereich der Berliner Straße konnte das Fahrzeug schließlich gefahrlos angehalten und der 35-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der BMW konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

