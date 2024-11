Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (18.11.2024) 18.00 Uhr und Dienstag (19.11.2024) 05.00 Uhr schlugen noch unbekannte Einbrecher in der Straße "Plapphalde" in Herrenberg zu. Die Täter schlugen ein Fenster des Bürotrakts eines Firmengebäudes ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend hebelten sie einen Tresor aus seiner Verankerung und stahlen diesen. Der Tresor dürfte insgesamt mehrere Hunderte Kilo schwer gewesen sein und wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Darin dürfte sich Bargeld in vierstelliger Höhe befunden haben. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

