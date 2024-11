Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 69-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 69 Jahre alter Mercedes-Lenker am Dienstag (19.11.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er kurz vor 18.00 Uhr bei Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 69-Jährige war auf der Kreisstraße 1071 von Böblingen kommend in Richtung Dagersheim unterwegs. An der Kreuzung zur Auffahrt der Bundesstraße 464 verlangsamte er zunächst aufgrund einer roten Ampel seine Geschwindigkeit. Als die Ampelanlage auf Grün schaltete, beschleunigte der 69-Jährige wieder und setzte seine Fahrt fort. Mutmaßlich, da ein hinter ihm folgender 45 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Geschwindigkeit des 69-Jährigen falsch einschätzte, kollidierte er mit großer Wucht mit dem Heck des vor ihm fahrenden Mercedes.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 69-Jährige schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. An den beiden Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der Pkw des 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

