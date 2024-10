Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Samstag (05.10.) wurde in Bad Hersfeld in der Knottengasse gegen 15.00 Uhr ein organgefarbenes Fahrzeug von einer 80-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld beim Einparken beschädigt. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 750,- Euro. Die Unfallverursacherin verließ die Unfallstelle, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 zu melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld, Köhler, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell