POL-OH: Ortsschild gestohlen - Bagger beschädigt - Autokennzeichen gestohlen - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Ortsschild gestohlen

Antrifttal. In der Nacht zum 28. September stahlen Unbekannte im Müllersweg, Richtung Ohmes, im Ortsteil Seibelsdorf ein Ortsschild im Wert von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bagger beschädigt

Mücke. Am Dienstagabend (01.10.), zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße im Ortsteil Flensungen die Scheibe der Fahrerkabine eines Baggers, der nahe einer Baustelle stand. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Mücke. In der Straße "Am Pfaffenweg" im Ortsteil Merlau stahlen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (01.10.) und Donnerstagnachmittag (03.10.) das hintere amtliche Kennzeichen VB-NO 411E von einem grauen Peugeot. Das Auto stand auf einem Firmenparkplatz.

In der Straße "Zur Alten Holle" im Ortsteil Nieder-Ohmen stahlen unbekannte beide amtlichen Kennzeichen VB-R 1996 von einem VW Polo. Das Auto stand auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mücke. Ein Einfamilienhaus in der Weitershainer Straße im Ortsteil Bernsfeld wurde am Dienstag (02.10.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter gelangten auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf den Dachgarten und schlugen dort eine Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lauterbach. Im Ensertweg hebelten Unbekannte am Mittwochnachmittag (02.10.), gegen 15.10 Uhr, die Haupteingangstür eines Einfamilienhauses auf und drangen in die Wohnräume ein. Die Täter ergriffen kurze Zeit später, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut, die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

