Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwelbrand in Lagerhalle

Hünfeld (ots)

In Hünfeld kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03./04.10.) zu einem Schwelbrand in einer Lagerhalle im Industriegebiet von Hünfeld in der Straße "Zum Wolfsgraben". Die Lagerhalle gehört zu einem Altmaterialhandel. Dort wurden u.a. Holzpaletten gelagert, die aus bisher ungeklärten Gründen Feuer fingen. Der Brand beschränkte sich auf die Lagerhalle selbst und konnte von den alarmierten Feuerwehrkräften schnell gelöscht werden, so dass es zu keiner Beschädigung der Gebäudehülle kam. Der geschätzte Schaden liegt bei circa 5.000 Euro. Verletzt und konkret gefährdet wurde niemand.

Zum Glück war die Rauchentwicklung schnell durch Anwohner gegen 01.30 Uhr bemerkt und der Polizei sowie der Rettungsleitstelle mitgeteilt worden. So konnten ein Vollbrand und Übergreifen auf andere Gebäude mit weit höherem Schaden und Gefahr für die Bewohner gerade noch rechtzeitig verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gefertigt: Phieler, PHK, Polizeistation Hünfeld

