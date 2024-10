Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag (03.10.), gegen 12.10 Uhr, befuhr eine 69-jährige Ausbacherin die Bundesstraße 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Friedewald. Sie fuhr hinter dem Pkw eines 68-jährigen Unterbreizbacher her. Der 68-Jährige musste auf freier Strecke verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die Ausbacherin offenbar zu spät und fuhr auf den noch langsam fahrenden Unterbreizbacher auf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Gefertigt:Leimbach, PHK (Polizeistation Bad Hersfeld)

