Hünfeld (ots) - In Hünfeld kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03./04.10.) zu einem Schwelbrand in einer Lagerhalle im Industriegebiet von Hünfeld in der Straße "Zum Wolfsgraben". Die Lagerhalle gehört zu einem Altmaterialhandel. Dort wurden u.a. Holzpaletten gelagert, die aus bisher ungeklärten Gründen Feuer fingen. Der Brand beschränkte sich auf die Lagerhalle selbst und konnte von den alarmierten Feuerwehrkräften schnell gelöscht werden, so dass es ...

