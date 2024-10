Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in öffentliches Gebäude - Einbruch in Einfamilienhaus -

Fulda (ots)

Einbruch in öffentliches Gebäude

Fulda. In der Magdeburger Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend (01.10.), 19 Uhr, und Mittwochmorgen (02.10.), 6.20 Uhr, in ein öffentliches Gebäude ein. Die Täter zerstörten dazu ein Kellerfenster und betraten die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs. Von dort aus öffneten sie weitere Innentüren, gelangten so in die Kindertagesstätte in den oberen Etagen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld beschmierten Wände mit Farbe und entleerten beim Verlassen des Gebäudes mehrere Schaumfeuerlöscher. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Unbekannte brachen am Mittwoch (02.10.), gegen 16.55 Uhr, im Finkenweg im Ortsteil Rückers in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf, durchsuchten die Wohnräume im Anschluss nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Als ein Bewohner zurück nach Hause kam, flüchteten die Täter. In diesem Zusammenhang fiel ein schwarzer BMW X3 oder X5 mit ALPINA-Aufschrift auf der Frontschürze und Gießener Kennzeichen auf, der zur Tatzeit auf einem Feldweg neben dem Wohnhaus parkte. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell