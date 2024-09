Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Olpe (ots)

Am Montag (02.09.2024) fiel gegen 12:30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer in Olpe auf. Beamte der Polizeiwache Olpe wollten den jungen Mann kontrollieren, als er mit einem VW Golf die Straße "Am Bratzkopf" befuhr. An dem Fahrzeug waren augenscheinlich falsche Kennzeichen angebracht. Als die Polizeibeamten jedoch entsprechende Anhaltesignale gaben, erhöhte der Mann stattdessen seine Geschwindigkeit und versuchte, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Mit entsprechenden Sondersignalen folgten die Beamten dem Flüchtenden und konnten diesen wenig später mit Unterstützungskräften auf der L512 in Fahrtrichtung Attendorn anhalten. Der 19-Jährige konnte noch vor Ort daran gehindert werden, seine Flucht zu Fuß fortzusetzten. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte der junge Fahrer vor allem einen Grund für seine Flucht: Er besaß keinen Führerschein! Ihn erwartet daher nun ein umfangreiches Verfahren, auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 19-Jährige hatte versucht, sich auch durch Tritte und Schläge der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Dabei verletzte er sich selbst sowie einen Polizeibeamten leicht.

