POL-OE: Gleitschirmflieger im Bereich Saalhausen verunglückt

Attendorn (ots) - Attendorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 01.09.2024 gegen 14:30 Uhr im Bereich der Landstraße 512 / Hohen Hagen in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Odenthal mit seiner gleichaltrigen Sozia vom Parkplatz Hohen Hagen in Höhe der Hausnummer 9 an und befuhr anschließend die Landstraße 512 in Richtung Attendorn. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der ...

