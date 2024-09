Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer und Sozia bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Attendorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 01.09.2024 gegen 14:30 Uhr im Bereich der Landstraße 512 / Hohen Hagen in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Odenthal mit seiner gleichaltrigen Sozia vom Parkplatz Hohen Hagen in Höhe der Hausnummer 9 an und befuhr anschließend die Landstraße 512 in Richtung Attendorn. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Krad und kam samt Sozia zu Fall. Dabei verletzten sich der Motorradfahrer sowie seine Sozia leicht und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell