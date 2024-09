Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Familie bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am 31.08.2024 gegen 02:50 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Bergneustadt die L708 von Drolshagen-Germinghausen in Richtung Drolshagen-Wegeringhausen. In dem Fahrzeug befanden sich noch seine 33-Jährige Ehefrau und zwei gemeinsame Kinder. Im Bereich der Überführung "Am Sassenhof" kam die Familie mit ihrem PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Unterhalb der Überführung kam der PKW nach einigen Metern in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Ein Kind wurde schwer verletzt, alle anderen Insassen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Das Fahrzeug konnte durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

