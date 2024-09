Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 31.08.2024 um 11:39 Uhr im Bereich der Repetalstraße / Breiter Hagen in Attendorn. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 19-jährige aus Attendorn mit ihrem PKW die Straße Breiter Hagen und beabsichtigte nach links auf die Repetalstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger aus Attendorn mit seinem Roller die Repetalstraße von Helden kommend, in Fahrtrichtung Borghausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Einmündung Breiter Hagen zu einer Kollision zwischen der PKW-Fahrerin und dem Rollerfahrer. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell