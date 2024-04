Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Paket-Zulieferer beschimpft

Neubrandenburg (ots)

Am Montagnachmittag hat ein 25-jähriger Zulieferer in der Greifstraße in Neubrandenburg gerade Pakete ausgeliefert. Auf Höhe der Hausnummer 22 hat er gegen 13:45 Uhr ein Auto hinter sich bemerkt. Dem Fahrer hat er angedeutet, dass er die Pakete zustellen muss. Das Auto hätte an der Stelle scheinbar nicht am Zustellfahrzeug vorbeifahren können. Daher deutete der junge Mann an, dass der Autofahrer die Stelle lieber über die Seitenstraße umfahren soll. Machte er jedoch nicht.

Stattdessen folgte er dem Zusteller und soll ihn bedrängt haben mit Licht und Hupe. Als er wieder ausstieg, um Pakete zuzustellen, soll ihn der Autofahrer "Scheiß Ausländer" zugerufen haben. Zudem habe er den Deutschen fotografiert und sei dann davon gefahren. Die Ermittlungen zu dem Fall hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidung aufgenommen.

Sollten Passanten oder Anwohner den Vorfall gesehen oder gehört haben, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell